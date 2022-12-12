В Краснознаменске служебная собака помогла полицейским раскрыть кражу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Краснознаменске служебная овчарка помогла задержать квартирного вора

Как сообщает пресс-служба УМВД, злоумышленник проник в квартиру пенсионерки и украл два мобильных телефона, очки виртуальной реальности и мультитул. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей.

Обнаружив следы обуви и отпечатки протектора шин велосипеда, полицейские приняли решение подключить к поиску подозреваемого служебную собаку. Немецкая овчарка по кличке Корсар уверенно взяла след и быстро привела полицейских к дому местного жителя.

Выяснилось, что ранее к горожанину заходил знакомый, чтобы продать велосипед. Установив личность предполагаемого преступника, полицейские задержали его. Ранее неоднократно судимый житель одного из посёлков сознался в содеянном. Полицейские изъяли у него чужое имущество и вернули законному владельцу.

Подозреваемый в краже заключен под стражу.