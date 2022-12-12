Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 12:31

В Калининграде 13 декабря проверят работу сирен

Виктор Сергеев
.

.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области во вторник, 13 декабря, пройдет проверка работоспособности уличных громкоговорителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В 11 часов в Калининграде и в административных центрах городов области будет произведено кратковременное включение громкоговорителей, воспроизводящих текст «Проверка системы оповещения!»

Кратковременное звучание громкоговорителей служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.