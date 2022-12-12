В Калининграде 13 декабря проверят работу сирен

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области во вторник, 13 декабря, пройдет проверка работоспособности уличных громкоговорителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В 11 часов в Калининграде и в административных центрах городов области будет произведено кратковременное включение громкоговорителей, воспроизводящих текст «Проверка системы оповещения!»

Кратковременное звучание громкоговорителей служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.