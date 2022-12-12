Калининградец покатался на угнанной «Ауди» по области и бросил ее в поле

В Краснознаменском районе полицейские задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Ауди» пропала со двора частного дома в поселке Железнодорожный. На следующий день автомобиль нашли брошенным в поле в районе поселка Весново.

Сотрудники полиции установили любителя покататься на чужой машине. Ранее судимый за кражи 24-летний местный после угона успел съездить в гости к знакомым в Гусев, а потом доехал практически до места жительства.

На угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.