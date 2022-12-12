На территории Куршской косы спасли обессиленного лебедя

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

12 декабря сотрудники национального парка «Куршская коса» спасли лебедя-шипуна. Ослабленную птицу обнаружили на автостоянке в Лесном.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, лебедь, вероятно, совершал перелет между водоемами и обессилел.

«По мнению специалистов лебедю не менее трех лет. Птицу забрали на реабилитацию специалисты клуба «Бусидо». Это уже второй шипун, нашедший приют в Славском районе в декабре 2022 года», - рассказали в нацпарке.

Сообщается, что спасенных лебедей будут кормить и охранять до марта, затем выпустят.