В Калининграде впервые прошел Кубок России по дзюдо

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде с 9 по 11 декабря проходил Кубок России по дзюдо. На главной арене Дворца спорта «Янтарный» соревновались свыше 350 борцов, в том числе призёры континентальных и мировых состязаний, сообщает пресс-служба регионального правительства

В командном зачете среди ведомственных сборных уверенную победу праздновали представители ЦСКА, опередив «Динамо» и среди мужчин, и среди женщин. В споре женских региональных команд первенствовала Самарская область. А среди мужчин победили дзюдоисты ХМАО. В командном зачёте федеральных округов среди женщин выиграло Поволжье, а Уральский федеральный округ возглавил общий зачёт мужчин.

Калининградские дзюдоисты призовых мест не заняли, выставив 15 претендентов.