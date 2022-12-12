Калининградец зарезал родственника, который отказался выпивать в новогоднюю ночь

В Гурьевске вынесли приговор местному жителю, который с ножом напал на родственников. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В ночь на 1 января 2022 года мужчина поругался с братом жены, который в грубой форме отказался выпивать. На следующий день злоумышленник зарезал мужчину, который отдыхал в бане.

В помещении бани находилась и супруга убийцы, которая также получила один удар ножом, однако ей своевременно оказали помощь, и женщина осталась жива.

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.