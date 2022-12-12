В Калининград читать стихи приедут Павел Деревянко и Светлана Крючкова

Павел Деревянко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининград на фестиваль «Декабристские вечера», который пройдет с 13 декабря по 13 января, приедет актер Павел Деревянко. Он выступит 26 декабря в Кафедральном соборе вместе с виолончелистом Борисом Андриановым.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, Павел Деревянко прочтет рассказы Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко и Михаила Зощенко.

Светлана Крючкова. Фото: Александр КАТЕРУША

А на закрытии фестиваля ждут народную артистку России Светлану Крючкову, которая более 50 лет посвятила исследованию творчества Марины Цветаевой.

13 января звезда кино прочтет стихи Цветаевой.