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НовостиЗвезды12 декабря 2022 13:52

В Калининград читать стихи приедут Павел Деревянко и Светлана Крючкова

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Павел Деревянко.

Павел Деревянко.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининград на фестиваль «Декабристские вечера», который пройдет с 13 декабря по 13 января, приедет актер Павел Деревянко. Он выступит 26 декабря в Кафедральном соборе вместе с виолончелистом Борисом Андриановым.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, Павел Деревянко прочтет рассказы Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко и Михаила Зощенко.

Светлана Крючкова.

Светлана Крючкова.

Фото: Александр КАТЕРУША

А на закрытии фестиваля ждут народную артистку России Светлану Крючкову, которая более 50 лет посвятила исследованию творчества Марины Цветаевой.

13 января звезда кино прочтет стихи Цветаевой.