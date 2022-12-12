Калининградец полез за наркотиками, а нашел еще и оружие

Вместе с наркотой во втором схроне был целый арсенал. Фото: УСКР по Калининградской области

В ноябре прошлого года 27-летний калининградец прикупил в интернете партию наркотиков и психотропных веществ, которые рассчитывал выгодно реализовать в розницу. Поэтому в заказ входили еще упаковка и оборудование для фасовки.

Получив от поставщика координаты закладки, наш антигерой отправился в район Люблинского шоссе. Но при извлечении товара заказчика ждал неожиданный бонус. Под первым тайником обнаружился второй, набитый гашишным маслом и собственно гашишем. Там же хранился целый арсенал: пистолет-пулемет, автоматический пистолет Стечкина, пистолет «ТАRА», самодельный пистолет, а также 132 патрона различного калибра. Обрадованный молодчик перенес все это к себе в квартиру и принялся за дело. Расфасовав часть наркоты, он совсем было собрался приступить ко второй части своего бизнес-плана, когда к нему домой вдруг нагрянули сотрудники УФСБ России по Калининградской области.

- Общий вес запрещенных веществ превысил 56 килограммов, - сообщили в региональном Управлении СКР, куда впоследствии чекисты передали материалы уголовного дела. - В числе изъятого оказалось свыше 21 кило гашиша, более 5 кг мефедрона, более 18 кг МДМА, 2 с лишним килограмма героина, свыше 4 килограммов амфетамина,

Возбуждено уголовное дело было сразу по двум статьям УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в особо крупном размере» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Таким образом, премия в виде найденных «стволов» и «маслят» в итоге обернулась внушительным довеском к назначенному судом сроку. Несостоявшийся оружейный и наркобарон по приговору Ленинградского районного суда получил 7 лет лишения свободы с отбытием назначенного наказания исправительной колонии строгого режима.