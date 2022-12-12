Посмотреть другими глазами: В Калининграде открылась выставка, посвященная людям с ментальными нарушениями

Фото: Центр "Мария".

В Калининграде в музее «Фридландские ворота» открылась выставка «Другими глазами», посвященная людям с ментальными нарушениями. В экспозиции – фотографии воспитанников известного в городе центра реабилитации и развития «Мария». На снимках ребята представлены в необычных образах: викинг, индеец, Мерлин Монро, Чарли Чаплин…

- Идея показать внутреннюю красоту наших ребят через воплощение была давно. Стояла задача отодвинуть стереотипы восприятия людей с особенностями. Чтобы зритель увидел глубину, красоту, талант и внутренний мир наших воспитанников, - рассказали в центре «Мария» - Аналогов этому проекту нет в России.

К фотосъемкам приходилось подолгу готовиться. Моделей гримировали, шили и подбирали для них костюмы и аксессуары. Всего фотографом Геннадием Филипповичем было отснято более 3000 кадров. В итоге организаторы отобрали 40 лучших, самых необычных и самобытных образов.

- Вся команда – наш руководитель Зоя Кочеткова, Наталья Кочеткова, художник и арт-стилист Арина Власова, фотохудожник Геннадий Филиппович – трудилась без выходных, порой до позднего вечера, - рассказали в центре.

Зрители согласились, что искренность и хрупкость образов на фото бьет в самое сердце.

- Хотелось бы, чтобы как можно больше калининградцев смогли посетить эту выставку и посмотреть другими глазами на ребят, - сказал Алексей Фещак, заместитель министра соцполитики региона.

От выставки остался в восторге и директор музея «Фридландские ворота» Андрей Ярцев.

- Когда мы только готовились и раздумывали, и я увидел первую получившуюся фотографию, я понял: «Я хочу эту выставку!». Это действительно что-то запредельное и впечатляющее, - сказал он «Комсомолке».