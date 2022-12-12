В Светлом рекультивируют свалку площадью 9,6 га

. Фото: Правительство Калининградской области

В Светлом рекультивируют свалку - завершение работ запланировано на декабрь 2023 года. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Подрядчик, компания «СтройСнаб39», установит противофильтрационный экран основания, гидроизоляционный экран, систему сбора фильтрата, проведет монтаж газоотводных скважин, сформирует тело свалки площадью 9,6 га.

Стоимость договора – 243,1 млн рублей.

До конца 2022 года будут ликвидированы свалки твердых коммунальных отходов в Советске и Черняховске.

В правительстве отметили, что началась рекультивация свалки в Гусеве. Работы, как и в Светлом, планируется завершить до конца 2023 года.