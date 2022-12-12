Директор «Чистоты»: Готовим колонны машин, чтобы ночью убирать снег с дорог

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде 22 машины готовят для того, чтобы вывести их на улицы города для ночной уборки. Об этом в понедельник, 12 декабря, журналистам рассказал директор «Чистоты» Юрий Егоров.

- Самое лучшее – убирать город ночью, когда нету большого скопления техники. Мы в ночь на 13 декабря готовим колонны. Они и днем ходят, но ночью более эффективны. Будем идти по всей ширине проезжей части. Ночью планируем вывести 22 машины, - сказал Юрий Егоров.

Директор «Чистоты» отметил, что предприятие работает в экстренном режиме.

Он сообщил также, что днем, 12 декабря, в Калининграде работали дворники: 406 человек и около 140 рабочих, 21 единица крупной техники для уборки дорог и еще около 10 тракторов и бобкетов.