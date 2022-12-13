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НовостиЗвезды13 декабря 2022 6:09

В Зеленоградске в 2023 году проведут форум регионального кино

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Андрей Ермак и продюсер Сергей Сельянов.

Андрей Ермак и продюсер Сергей Сельянов.

Форум регионального кино «Новый вектор» пройдет в Зеленоградске в 2023 году. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Он отметил, что форум состоится в конце июня - начале июля.

Заявление министр сделал после посещения Форума «киноиндустрия в новой реальности 2022», где встретился с деятелями кино.

Ранее министр рассказал, в каких фильмах увидим Калининград в будущем.

В 2022 году в Калининградской области сняли несколько фильмов, такие как «Плакать нельзя», «Нюрнберг» и «Кошка».