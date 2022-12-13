Начало эпидемического подъема: В Калининградской области подтвержден уже 221 случай гриппа

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В Калининградской области все чаще болеют гриппом и ОРВИ. Впервые превышены эпидемические пороги во всех возрастных группах, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что это свидетельствует о начале эпидемического подъема.

«По совокупному населению эпидемический порог превышен на 27,5%, среди взрослых - на 25,7%, среди детей до 2 лет - на 3,5%, среди детей 3-6 лет - на 23,1%, детей 7-14 лет - на 26,6%», - уточнили врачи.

В Калининградской области за 49 календарную неделю лабораторно подтверждено 152 случая гриппа, в том числе 58 случаев у детей до 14 лет. Все случаи – вирус гриппа A H1N1.

Всего в регионе с начала эпидемического сезона подтвержден уже 221 случай гриппа, 91 - у детей.