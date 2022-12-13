В Черняховске арестовали курьера телефонных мошенников

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В Калининградской области задержан курьер телефонных мошенников. 28-летний житель Гурьевска забирал деньги у жертв аферистов и переводил их на счета своих работодателей, оставляя себе небольшое вознаграждение, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Аферисты работали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Их жертвами стала 81-летняя жительница Черняховска и 72-летняя пенсионерка из Гурьевского района, они отдали мошенникам 200 тысяч рублей.

В настоящее время курьер заключён под стражу.