Около Южного вокзала трамвай сошел с рельсов

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде в понедельник вечером, 12 декабря, произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел в районе Южного вокзала. С рельсов сошел трамвай №3.

Напомним, движение трамвая №3 возобновилось в Калининграде с 5 декабря. На участке Ленинского проспекта от проспекта Калинина до ул. Багратиона для этого провели сужение проезжей части путем установки ограничительных столбиков и бетонных ограждений.