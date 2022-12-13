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НовостиОбщество13 декабря 2022 6:59

В Зеленоградске бизнесмен оплатил налоги после ареста теплицы и фургона

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Зеленоградске приставы заставили бизнесмена погасить миллионный долг.

Индивидуальный предприниматель накопил задолженность по налогам почти 1 млн рублей и не спешил ее погашать. Судебные приставы установили, что в собственности у зеленоградца имеется грузовой фургон марки «МАН» и теплица.

Имущество должника было арестовано. Владелец не стал его обжаловать, а изыскал возможность полностью погасить долг, чтобы фургон и теплица не были реализованы с торгов. В результате деньги поступили на депозитный счет отделения и уже направлены в консолидированный бюджет государства.