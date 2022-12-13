В «Храброво» в зоне ожидания на посадку находятся два самолета из Москвы и Петербурга

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области второй день продолжается снегопад. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво», во вторник, 13 декабря, ожидается прибытие рейса SU 1008 за 12 декабря (из Москвы).

Вылет пяти рейсов (в Москву и Санкт-Петербург) за 12 декабря перенесен на первую половину дня 13 декабря.

По данным аэропорта, задержки выполненных рейсов за 12 декабря составили от 1 часа до 9,5 часов. Все пассажиры задержанных рейсов были обеспечены услугами.

По расписанию за 13 декабря.

Рейсы SU 1000, DP6835 из Москвы и SU6323 из Санкт-Петербурга находятся в зоне ожидания на посадку.

Задерживаются два рейса – из Казани и Москвы.

По метеопрогнозу, снег будет продолжаться до 14 часов. Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта.