Елена Дятлова высказалась против озаборивания улиц в Калининграде

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Глава администрации Калининграде Елена Дятлова призвала чиновников не увлекаться озабориванием улиц города, а вместо металлических ограждений использовать кустарники. Об этом она высказалась на оперативном совещании в мэрии во вторник, 13 декабря.

- Увеличивается количество ДТП с участием пешеходов. Первое, что хочется сделать – поставить перильное ограждение, то есть это озаборивание улиц, чтобы люди не переходили дорогу в неположенном месте. Если анализ специалистов показывает, что это поможет сохранить жизнь нашим гражданам, то в первую очередь мы используем не перильные ограждения, а зеленые насаждения, формируя живые изгороди, которые точно также будут препятствовать пересечению дороги в неположенных местах, - обратила она внимание на проблему.

Глава администрации призвала более внимательно осваивать 200 млн рублей, которые ежегодно выделяются на обеспечение безопасности.

- Нужно использовать средства точечно, чтобы уменьшать количество ДТП на дорогах, уменьшали количество раненых и погибших, - сказала Елена Дятлова.