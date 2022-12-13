В Калининграде брошенные во дворах автомобили будут эвакуировать на специальную стоянку

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В Калининграде брошенные машины будут отвозить на специализированную стоянку, эвакуируя их из дворов и с улиц города. Новый порядок будет действовать с 1 января 2023 года. Об этом глава администрации Елена Дятлова сказала на оперативном совещании в мэрии во вторник, 13 декабря.

Как пояснила Елена Дятлова, прежде во время оформления документов и судебных разбирательств, брошенные автомобили оставались в городе по 7-8 месяцев и больше, вызывая недовольство жителей. С 1 января, обнаружив брошенную машину в Калининграде, ее будут перемещать на специальную стоянку, а не оставлять на газоне или территории у кого-то во дворе как раньше.

- Перемещать на стоянку будем не сразу – даем возможность потенциальному владельцу транспортного средства в течение месяца самому ее переместить. Если этого не происходит, к работе приступаем мы, - уточнил Денис Белозеров, руководитель комитета муниципального контроля городской администрации.

Брошенные бесхозные машины будут признаваться муниципальной собственностью.

Место для стоянки таких авто определят в начале 2023 года.