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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:30

Калининградец избил до смерти сожительницу из-за беспорядка

Уголовное дело направлено в суд
Виктор Сергеев

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летрнего местного жителя. Горожанина обвиняют в избиении до смерти сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в ходе распития спиртного мужчина высказал претензии сожительнице из-за беспорядка в доме. А затем жестоко избил ее. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.