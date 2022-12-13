Калининградец избил до смерти сожительницу из-за беспорядка

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летрнего местного жителя. Горожанина обвиняют в избиении до смерти сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в ходе распития спиртного мужчина высказал претензии сожительнице из-за беспорядка в доме. А затем жестоко избил ее. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.