Путин подарил 4-летней девочке из Калининграда дом для куклы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

4-летняя девочка из Калининграда получила подарок от президента РФ Владимира Путина - дом для куклы. Именно о нем она мечтала в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мама Ксюши написала письмо президенту в конце октября

«Как и каждый ребенок, моя дочка мечтает о чудесах и верит, что когда-то станет здоровой, но, к сожалению, это пока от меня не зависит. У Ксюши есть две мечты: пожать руку такому же сильному и стойкому человеку, на которого она хочет быть похожей, вам, Владимир Владимирович. И вторая – домик для куклы, который она увидела в витрине магазина игрушек. Я знаю, что в канун Нового года случаются чудеса – эту веру вселила моя больная Ксюша. Поэтому буду вам крайне признательна, даже если вы просто прочитаете мое письмо и пришлете открытку с поздравлениями», – говорилось в письме.

Галина без мужа воспитывает ребенка, три года назад ее дочери установили инвалидность. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ксюша полна сил и энергии. Воспитатели в детском саду отзываются о ней как о жизнерадостной и светлой девочке.