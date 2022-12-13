В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 декабря нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде во вторник, 13 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 38 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Эльблонгская 13-29, 18

ул. Багратиона 126-134, 136-142

ул. Серпуховская 32-42, 46 (д/с №28)

ул. Эльблонгская 13-29, 18

ул. Косм. Леонова 33-37, 49, 51-53а, 34-38а, 34а, 36а, 36б, 40-46

ул. Лейт. Яналова 4, 6

ул. К. Маркса 5-11, 6, 10, 16

ул. Фестивальная аллея 8

ул. Уральская 3-7, 9-15

ул. Ген.-лейт. Озерова 6-16

ул. Кирова 1-7, 4, 6

ул. Чайковского 3-7, 11, 2-10, 2А

пр-кт Советский 9-11, 20-22, 22а

ул. Мусоргского 1-3, 4-8

ул. Косм. Леонова 4 (д/с № 30), 8

пр-кт Мира 50-56а, 64

ул. Лесопарковая 33, 41а, 41б, 41-59, 49а, 46- 56

ул. Энгельса 23, 51, 55, 57, 61-69, 73-77, 32-36, 48- 56, 52а

пер. Нахимова 3, 7, 9-11, 15, 4, 12

пер. Каштановый 3, 5, 9, 4, 8, 10

ул. Чапаева 35, 41, 45, 34, 40,42

ул. Закавказская 7, 31-35, 39, 24-28

пр-кт Мира 101, 132а

ул. Яблоневая аллея 21, 29, 47, 28, 30, 34, 36, 44-50, 42а

ул. Кирова 17

ул. Чайковского 17, 33-39, 36, 36а

ул. Серафимовича 2

туп. Зоологический 3-5, 8, 10

ул. Римского-Корсакова 5А

пр-кт Мира 24-26

с 10:00 до 10:30 по адресам:

ул. Каштановая аллея 165-167

ул. Ломоносова 4а, 4б, 4в, 6

ул. Осенняя 38,40

с 11:00 до 16:00 по адресам:

ул. Лейт. Катина 69-79, 83-109, 113а,115-127, 131, 135, 72, 78-86, 96-102, 80а, 100а

ул. Б. Окружная 1-я 51, 36б, 36в

ул. Циолковского 1, 3, 7, 9, 15, 2, 6, 6а, 8

ул. Серж. Ахмедова 1, 5, 9, 9а, 11, 17, 2, 4, 16, 18

ул. Писарева 5, 7, 4, 24

ул. Державина 6, 9, 11, 13, 17, 2

ул. Воронежская 19а, 21, 23, 23а, 25, 29

ул. Взводная 1.

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 09:00 до 17:00 часов по адресам:

ул. Шевченко 1-11, 5а, 11а, б

ул. Пролетарская 5а (д/с №87)

с 09:30 до 16:00:

ул. Жуковского 1, 1а, 5-13, 9а, 9б, 9в, 9г, 19, 2-24, 4а

ул. Менделеева 47-49, 51

ул. Тихоненко 32

ул. Серж. Мишина 45а, 47, 50

с 10:00 до 18:00:

ул. Нарвская 39-45, 50

ул. Памяти Павших в Афганистане 1-31

ул. Гайдара 3-13, 17-27, 31-55, 43 (д\с №109)