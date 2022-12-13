В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 декабря нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде во вторник, 13 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 38 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. Эльблонгская 13-29, 18
ул. Багратиона 126-134, 136-142
ул. Серпуховская 32-42, 46 (д/с №28)
ул. Эльблонгская 13-29, 18
ул. Косм. Леонова 33-37, 49, 51-53а, 34-38а, 34а, 36а, 36б, 40-46
ул. Лейт. Яналова 4, 6
ул. К. Маркса 5-11, 6, 10, 16
ул. Фестивальная аллея 8
ул. Уральская 3-7, 9-15
ул. Ген.-лейт. Озерова 6-16
ул. Кирова 1-7, 4, 6
ул. Чайковского 3-7, 11, 2-10, 2А
пр-кт Советский 9-11, 20-22, 22а
ул. Мусоргского 1-3, 4-8
ул. Косм. Леонова 4 (д/с № 30), 8
пр-кт Мира 50-56а, 64
ул. Лесопарковая 33, 41а, 41б, 41-59, 49а, 46- 56
ул. Энгельса 23, 51, 55, 57, 61-69, 73-77, 32-36, 48- 56, 52а
пер. Нахимова 3, 7, 9-11, 15, 4, 12
пер. Каштановый 3, 5, 9, 4, 8, 10
ул. Чапаева 35, 41, 45, 34, 40,42
ул. Закавказская 7, 31-35, 39, 24-28
пр-кт Мира 101, 132а
ул. Яблоневая аллея 21, 29, 47, 28, 30, 34, 36, 44-50, 42а
ул. Кирова 17
ул. Чайковского 17, 33-39, 36, 36а
ул. Серафимовича 2
туп. Зоологический 3-5, 8, 10
ул. Римского-Корсакова 5А
пр-кт Мира 24-26
с 10:00 до 10:30 по адресам:
ул. Каштановая аллея 165-167
ул. Ломоносова 4а, 4б, 4в, 6
ул. Осенняя 38,40
с 11:00 до 16:00 по адресам:
ул. Лейт. Катина 69-79, 83-109, 113а,115-127, 131, 135, 72, 78-86, 96-102, 80а, 100а
ул. Б. Окружная 1-я 51, 36б, 36в
ул. Циолковского 1, 3, 7, 9, 15, 2, 6, 6а, 8
ул. Серж. Ахмедова 1, 5, 9, 9а, 11, 17, 2, 4, 16, 18
ул. Писарева 5, 7, 4, 24
ул. Державина 6, 9, 11, 13, 17, 2
ул. Воронежская 19а, 21, 23, 23а, 25, 29
ул. Взводная 1.
Отключение холодного водоснабжение запланировано с 09:00 до 17:00 часов по адресам:
ул. Шевченко 1-11, 5а, 11а, б
ул. Пролетарская 5а (д/с №87)
с 09:30 до 16:00:
ул. Жуковского 1, 1а, 5-13, 9а, 9б, 9в, 9г, 19, 2-24, 4а
ул. Менделеева 47-49, 51
ул. Тихоненко 32
ул. Серж. Мишина 45а, 47, 50
с 10:00 до 18:00:
ул. Нарвская 39-45, 50
ул. Памяти Павших в Афганистане 1-31
ул. Гайдара 3-13, 17-27, 31-55, 43 (д\с №109)