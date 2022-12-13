Елена Дятлова поблагодарила коммунальщиков за уборку Калининграда от снега

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова поблагодарила коммунальщиков за уборку улиц города от снега. На прошедшем во вторник, 13 декабря оперативном совещании, она высказала слова благодарности всем, кто задействован в уборке Калининграда.

- Достаточно сложная ситуация. Снег идет, не переставая. Я благодарна сотрудникам «Чистоты», которые работают как в дневное, так и в большей степени, в ночное время. Спасибо большое, что сделали заранее превентивную обработку улиц, что позволило нам чуть снизить последствия больших снежных завалов. По прогнозам, снег до 16 часов сегодня. Понятно, что основная работа будет в ночное время, - сказала Елена Дятлова.

Глава администрации призвала создать в мэрии оперативный штаб по контролю за обстановкой. Наблюдать за ситуацией на дорогах будут с помощью камер «Безопасного города», а отдельному специалисту поручили мониторинг социальных сетей, в которых горожане описывают улицы с критически сложившейся ситуацией.

Ночью город от снега чистили 22 машины, в городе работают сотни дворников. Все равно горожане жалуются на состояние дорог, в центре Калининграда образовываются пробки.