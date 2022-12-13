В Калининградской области энергетики после снегопада восстановили 387 км линий электропередачи

Энергетики восстановили 387 км линий электропередачи в Калининградской области после сильного снегопада. Об этом сообщает компания «Россети Янтарь».

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

«Специалисты продолжают работу по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий аномальной погоды. Задействованы 13 бригад и 16 единиц техники. Проведение работ осложняется продолжающимся снегопадом и сильными порывами ветра», - заявили в компании.

«Россети Янтарь» напоминают, что запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.