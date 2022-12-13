Аэропорт «Храброво» стал принимать и отправлять самолеты

В Калининградской области немного улучшились погодные условия, аэропорт «Храброво» открылся для приема и отправки самолетов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, уже совершили посадку пять самолетов, прибывшие рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

Вылетели два рейса «Победы» за 12 декабря в Санкт-Петербург.

Три воздушных судна не смогли утром во вторник совершить посадку и ушли на запасной аэродром в Пулково. В связи с этим прилет и вылет двух рейсов из Москвы задержан, рейс из Санкт-Петербурга отменен.

Из-за утреннего снегопада задержаны рейсы на прилет и вылет S7 в Москву (в том числе и рейсы за 12 декабря), а также рейс «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург. Также с задержкой ожидается прибытие вечером рейса из Челябинска.