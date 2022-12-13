На КПП Куршской косы ужесточили проверку автомобилей

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса» усилили охрану хвойных деревьев накануне Нового года. Пресс-служба нацпарка сообщает о введении усиленного графика несения службы государственной инспекции.

Автомобили, проезжающие по заповедной территории через КПП будут проверять на наличие срубленных елок.

«На контрольно-пропускном пункте вплоть до 31 декабря специальная государственная инспекция проводит выборочный осмотр транспортных средств, выезжающих с особо охраняемой природной территории», - сообщили в национальном парке.

Если у нарушителя обнаружат елку, он заплатить штраф 4 тысячи рублей плюс возместит ущерб за срубленное дерево, вплоть до возбуждения уголовного дела.