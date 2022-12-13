На расселение аварийных домов в Калининграде в 2023 году выделили 780 млн рублей

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В Калининграде продолжается реализация программы по расселению людей из аварийного жилья. За период с 2019 по 2021 год в Калининграде расселили 21 дом, новые квартиры получили 708 человек. Об этом сообщили на оперативной совещании в мэрии города во вторник, 13 декабря.

Как отметил Сергей Радковский, председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов, финансирование программы на 2023 год составит 780 млн рублей.

В 2022 году в планах было расселить 14 домов, это 88 жилых помещений, в которых проживает 262 человека.

- В отношении 9 из 88 помещений планируется выплата возмещений, поскольку квартиры были приобретены уже после признания дома аварийным. В этом году были приобретены 79 жилых помещений. Гражданам предоставляются квартиры в доме на улице Поленова в Московском районе города. Дом сдан в 2022 году. Из 14 домов полностью расселены 7. До конца года все показатели будут достигнуты, - сказал Сергей Радковский.

Сейчас расселяют дома, которые были признаны аварийными еще в 2017 году.

В период с 2023 по 2024 год расселению подлежат 29 аварийных домов, в которых проживает 744 человека.