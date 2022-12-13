Стрелка забилась снегом: В мэрии рассказали, почему с рельсов сошел «Корсар»

Заместитель главы администрации города Игорь Шлыков во вторник, после оперативного совещания в мэрии пояснил, почему в Калининграде с рельсов сошел «Корсар».

- Трамвай следовал в депо, проходил нагруженный перекресток. Трамвайная стрелка просто элементарно забилась снегом. Несмотря на то, что службы «ГорТранса» по несколько раз в день чистят трамвайное полотно, масса снега, которая накрывает город, забила стрелку и трамвай сошел с рельсов, - сообщил Игорь Шлыков.

По его словам, поскольку ДТП случилось неподалеку от базы «ГорТранса», меры были приняты оперативно – «Корсар» вернули на рельсы.

В июне в Калининграде на Московским проспекте с рельсов сошел трамвай. Тогда в администрации города причиной назвали температурное расширение рельсов из-за жаркой погоды.