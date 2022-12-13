Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 46 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 21 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 8,

Полесский городской округ – 3,

Правдинский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 4,

Светлогорский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1.