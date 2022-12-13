Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 46 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 21 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Пионерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 8,
Полесский городской округ – 3,
Правдинский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 4,
Светлогорский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 1.