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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:22

Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 46 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 21 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 8,

Полесский городской округ – 3,

Правдинский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 4,

Светлогорский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1.