Плановые работы и обрывы проводов: В мэрии рассказали о массовых отключениях электричества

В Калининграде в моменты снегопада случаются массовые отключения. В понедельник света не было у потребителей по 45 адресам. В мэрии это объяснили плановыми раотами и аварийными ситуациями, связанными со снегом на проводах.

- Вы же видите, как сейчас выпадает снег. Особенно это хорошо видно на парапетах, где снег высотой до 10 см скапливается. Он очень вязкий, мокрый. В камеры «Безопасного города» очень хорошо видно, что снег облепливает и провода. Из-за этого произошли где-то в некоторых местах обрывы, там, где провода были ослаблены, - сказал Игорь Шлыков.

При этом он отметил, что в Калининграде электрические сети не очень старые.

- Они не очень старые, но они нуждаются в модернизации, что и делает «Россети Янтарь» в плановом порядке, - сказал заместитель главы администрации.

Игорь Шлыков добавил, что в городе проводят и плановую замену электрических кабелей.

- Реализуется большая программа по переходу на другой вольтаж. Это связано с тем, что город развивается, и нам необходимы мощности. Старые кабели уже зачастую не выдерживают, - сказал Игорь Шлыков.