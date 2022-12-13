В Калининграде на ул. Черняховского оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта

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Власти Калининграда запланировали мероприятия по созданию выделенных полос для общественного транспорта. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил заместитель главы администрации города Игорь Шлыков.

- Такие меры позволят нам улучшить качество движения общественного транспорта, добиться регулярности движения. Вечерние сходы с маршрута будем более жестко контролировать, - сказал Игорь Шлыков.

По его словам, выделенная полоса, в частности, появится на улице Черняховского от площади Победы до площади Василевского.

- Если понаблюдать, как работает эта магистраль, то видно, что в основном правая сторона занята автобусами, которые паркуются начиная от «Пирамиды», дальше у «Планеты»… Либо там незаконно паркуются автомобили. Вот здесь мы намерены разработать проект организации движения, пройти соответствующие процедуры согласования и попробовать сделать выделенную полосу, - сказал Игорь Шлыков.

Еще одна выделенка может появиться на Тополиной аллее или Ленинском проспекте в районе Дома искусств.

- Сейчас общественный транспорт в Калининграде едет в основном потоке. Кроме, конечно, трамвая, там, где есть обособленная трамвайная полоса. Движение в общем потоке не популяризирует сам общественный транспорт и не дает нужной скорости передвижения – общественный транспорт двигается крайне медленно, - отметил Игорь Шлыков.