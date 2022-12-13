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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:16

Жительница Гусева сломала ногу 2-летнему ребенку

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

Жительница Гусева стала фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 18-летняя горожанка сломала ножку 2-летнему ребенку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Гражданская жена отца малыша резко дернула рукой за правую ногу плачущего 2-летнего мальчика, который лежал в кроватке. В результате чего неумышленно причинила ему травму в виде закрытого перелома бедренной кости.

Ребенок был госпитализирован, вину подозреваемая признала. Санкция вменяемой фигуранту статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.