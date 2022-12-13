Калининградцев приглашают на бесплатный перформанс, посвященный Александру Пушкину

Фото: Игорь Соседко.

В пятницу, 16 декабря, в библиотеке имени Чехова в Калининграде проведут необычное мероприятие – перфоманс «Ай да Пушкин!» (16+) экспериментального проекта О.Н.И.

Как рассказали в библиотеке, в реальном времени с помощью слова, музыки и танца, покажут портрет Пушкина, в жизни которого было место для друзей, женщин, щегольства и азарта.

«В основе перфоманса лежит идея передать его юношеское бунтарство. Вдохновением послужила переписка Пушкина, которая почти вся публикуется с купюрами на месте фривольной лексики. Зрителей ждет пластический манифест в эпатажном стиле и уникальный электронный звук, созданный прямо на сцене», - рассказали организаторы.

Начало действа в 19.00. Вход свободный.