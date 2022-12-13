Власти Калининграда назвали места концентрации ДТП в городе

В Калининграде зафиксировали два очага аварийности. Места концентрации ДТП во вторник, 13 декабря, озвучил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Николай Уханов.

- Это улица Черняховского, 17, где планируется поставить светофор в 2023 году и улица Тульская, 53, где обновят дорожные знаки, - сказал чиновник.

Всего же с начала года в Калининградской области зафиксировано 394 ДТП, в которых 15 человек погибло, 420 получили травмы.

Основной причиной (86 % всех ДТП) называют низкую дисциплину водителей.