Отвергнутый ухажер поджег квартиру калининградки

Долгий зимний вечер 44-летний житель Черняховска решил скоротать в гостях у своей знакомой. К даме пришел, понятное дело, не с пустыми руками. Хотя вместо букета цветов презентовал бутылку алкоголя.

Кавалер не имел ничего против того, чтобы в этой же квартире встретить рассвет, однако хозяйка жилища к его ухаживаниям осталась холодна, как Снегурочка. Поняв, что придется уходить, раздосадованный визитер, перед тем как захлопнуть дверь с той стороны, незаметно швырнул на диван непогашенный окурок. И вскоре с удовлетворением наблюдал, как к хорошо знакомому ему дому с сиреной мчатся пожарные машины. К счастью, потери дамы ограничились лишь предметом мебели и кое-какими личными вещами.

Через пару дней настойчивый ухажер вновь заявился к предмету своего вожделения, надеясь, что теперь женщина будет покладистей. Однако ему даже не открыли дверь. Лишившись доступа в помещение, еще больше, чем в прошлый раз, обозленный черняховец облил не востребованным спиртным два припаркованных во дворе автомобиля и поджег их. В результате у одной машины выгорел салон, у другой – еще и моторный отсек.

Разоблачили эти паскудства сотрудники местного угрозыска. И теперь мстительный пироман (кстати, ранее уже судимый) проходит обвиняемым сразу по двум уголовным делам.