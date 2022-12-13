На калининградском заводе «Автотор» начали собирать китайские автомобили

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Компания «Автотор» приступила к тестовой сборке автомобилей трех китайских брендов. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в интервью «Россия 24». Озвучивать названия брендов глава региона отказался.

- «Автотор» вернулся к работе. Три китайские компании с ними заключили соглашение и уже идет сборка, которая началась на прошлой неделе, - сказал губернатор, отметив, что до конца года завод планирует выпустить от 1.5 до 2 тысяч автомобилей.

- Сейчас идет тестовая сборка, выпущено уже несколько сотен авто. В следующем году нижней планкой по планам является 50 тысяч. Это пессимистическая цифра. Мы целимся в 100 тысяч автомобилей в год. Понятно, что это далеко от тех показателей, которые мы демонстрировали в прошлые годы: 200-220 тысяч автомобилей. Но мы надеемся, что работа по поиску новых партнеров будет продолжена, - сказал глава региона.

Кроме того, по словам губернатора, у «Автотора» есть и собственные проекты – компания проектирует электромобили.

- Даже уже устраивают внутренние конкурсы по выбору названия для этих автомобилей, - сказал Антон Алиханов.