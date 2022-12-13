Мэрия: Снежную «кашу» на улицах Калининграда уберут ночью

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Фото: Соцсети
В мэрии Калининграда рассказали о технологии уборки улиц города от снега.
Накануне снегопада «Чистота» обработала основные дороги солевым раствором и на проезжей части во вторник, 13 декабря, образовалась «каша», но не опасный снежный накат.
Эту жижу обещают убрать в ночное время.
«Вечером - ночью уберут и «кашу». Увы, но днем это сделать часто не дают припаркованные вдоль обочин автомобили, которые отъезжая вновь развозят ее, создавая впечатление что улицу вообще не чистили», - отметили в пресс-службе городской администрации.