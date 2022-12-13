Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 декабря 2022 17:13

Мэрия: Снежную «кашу» на улицах Калининграда уберут ночью

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Соцсети

В мэрии Калининграда рассказали о технологии уборки улиц города от снега.

Накануне снегопада «Чистота» обработала основные дороги солевым раствором и на проезжей части во вторник, 13 декабря, образовалась «каша», но не опасный снежный накат.

Эту жижу обещают убрать в ночное время.

«Вечером - ночью уберут и «кашу». Увы, но днем это сделать часто не дают припаркованные вдоль обочин автомобили, которые отъезжая вновь развозят ее, создавая впечатление что улицу вообще не чистили», - отметили в пресс-службе городской администрации.