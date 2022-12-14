Ученый Анатолий Сагалевич расскажет в Калининграде про погружения к «Титанику» и «Курску»

. Фото: Музей Мирового океана.

В калининградский Музей Мирового океана приедет известный ученый Анатолий Сагалевич с выступлением, посвященным 35-летию аппаратов «Мир-1» и «Мир-2».

Как сообщает пресс-служба музея, 20 декабря в 16.00 Анатолий Сагалевич проведет творческую встречу, на которую приглашают всех желающих.

Он расскажет о «горячих источниках» на дне океана, о спусках к подлодкам «Комсомолец» и «Курск», к знаменитому «Титанику» и на дно Женевского озера и Байкала.

Напомним, «Миры» совершили более 800 погружений, около 80 процентов которых были выполнены на глубинах от 3000 до 6000 метров.

Один из аппаратов, «Мир-1», сегодня можно увидеть в экспозиции «Глубина» Музея Мирового океана.