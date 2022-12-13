Забыть о саже и запахе гари: Губернатор рассказал о новых газовых котлах в котельной на улице Чувашской

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде к отопительному сезону закрыли и перевели ряд угольных котельных на газовую генерацию. В частности, поменялась работа и котельной на улице Чувашской. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Антон Алиханов.

«Один из знаковых объектов – котельная «Чувашская 4». Разделили наполовину с городом финансирование ее реконструкции. Старые угольные котлы заменены на современные газовые. Теперь жители окрестностей могут забыть о саже на подоконниках и запахе гари», - написал глава региона.

Он отметил, что до конца 2025 года в Калининграде планируют избавиться от самых больших котельных, работающих на твердом топливе.