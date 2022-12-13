Нужны умные решения: Елена Дятлова призвала модернизировать пешеходные переходы в Калининграде

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ДТП со сбитыми пешеходами в Калининграде составляют 41 процент от общего числа дорожных происшествий за год. Всего с начала 2022 года на дорогах пострадал 161 пешеход. В темное время суток произошло 42 наезда на пешеходов.

Об этом на оперативном совещании во вторник, 13 декабря, рассказал глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Николай Уханов.

Глава администрации города Елена Дятлова заметила, что количество ДТП на пешеходных переходах увеличилось аж на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

- Нужно увеличивать освещенность не только пешеходного перехода, но и подходов к нему, чтобы стоящего на тротуаре пешехода было видно водителям. Мы уже это пробовали – может быть, ставить датчики движения возле переходов, чтобы при движении человека освещение загоралось ярче. Рассмотрите, пожалуйста, какие-то умные решения, - обратилась глава администрации к Николаю Уханову.

Чиновник отметил, что в 2023 году планируется проверить уровень освещенности пешеходных переходов.