. Фото: Александр КАТЕРУША

В новогодние праздники у туристов в России популярны гастрономические туры – люди посещают стрит-фуд фестиваля, ярмарки, уличные кафе, рестораны. Гастрономические предпочтения туристов изучили сервис Tvil.ru по результатам опросов и данным бронирований.

Калининград вошел в топ-10 городов для гастрономического туризма зимой, заняв третье место.

В лидерах Санкт-Петербург, самый популярных город этой зимы с 14% от всех бронирований.

На втором месте держится Казань, которая в 2021 году объявила себя гастрономической столицей России (5% бронирований). Третье место занял Калининград с 2, 3% броней. По данным аналитиков, средняя стоимость ночи в отеле или квартире составит в городе 3069 руб. Туристы приезжают, как правило, на 5 ночей.

Следом идет Нижний Новгород, а замыкает топ-10 Южно-Сахалинск.