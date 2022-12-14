В Калининграде за год вырос спрос на «мужские» профессии

В Калининградской области вырос спрос на персонал в тех сферах, где заняты преимущественно мужчины. Об этом сообщает служба исследований hh.ru, которая проанализировала изменение количества вакансий в Калининградской области за последний месяц по сравнению с прошлогодними показателями.

В регионе также рост в тех профессиональных сферах, где наибольшая часть соискателей приходится на мужскую аудиторию: «Добыча сырья», (+86,5% новых вакансий по сравнению с годом ранее), «Строительство и недвижимость» (+13,8%).

Зафиксирован прирост по числу вакансий в сферах: «Страхование», «Управление персоналом», «Автобизнес», «Бухгалтерия», «Домашний персонал» и «Медицина и фармацевтика».

В целом же количество вакансий в Калининградской области за последние 30 дней сократилось на 3,1% по сравнению с осенними показателями.

Как отмечают эксперты, сокращение числа предложений работы после 24 февраля закончилось в мае. Начиная с июня, наблюдался постепенный подъем активности работодателей. По мнению специалистов, его во многом можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников.