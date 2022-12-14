В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 декабря нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в среду, 14 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Марш. Баграмяна 2, 6-12

ул. Красноярская 2-4

наб. Петра Великого 1

пр-кт Московский 50

ул. Марш. Баграмяна 2, 6-12

ул. Марш. Баграмяна 34 (школа-лицей № 35)

пр-кт Московский 12-14, 12а, 24

ул. Ген. Буткова 10-16

ул. О. Кошевого 1-3

ул. Машиностроительная 176-188

ул. Судостроительная 116-120, 116а, 163а

ул. Батальная 95-115, 120а, 120-140

ул. Дарвина10

ул. Великолукская 8-22

ул. Киевская 50а, 50б, 50г, 50-56

ул. Тихорецкая 16-18, 37, 39-41а

ул. Школьная 1-1а, 1б, 2 (школа № 46), 3-5

ул. Алданская 20а, 20-22, 22а, 24-26, 28а, 34-38

ул. Тихоокеанская 5, 60

ул. Берестяная 10а-г, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 14, 18-22, 25, 28а, 32, 34а

ул. Тихоокеанская 44

ул. Челюскинская 28

ул. Благодатная 1, 1а, 1б, 7а, 8, 12, 15, 16, 17, 22

ул. Изумрудная 2-4, 3, 8, 10а, 13, 14, 15, 21, 25-27

ул. Лазурная 1-3, 4-12, 6а, 8-18, 13-15, 21, 25-29

ул. Тихоокеанская 4, 40-42

пер. Тихооеанский 5, 5а, 5б, 6-12, 6а, 7-12

ул. Челюскинская 41-47

ул. Алтайская 1-я 29, 29а

ул. Нахимова 6-12, 9 (д/сад № 74), 13-17, 14, 21, 20-24

пер. Нахимова 1, 2, 10

ул. Закавказская 19 (д/сад № 74)

ул. Лесопарковая 6-24, 24а, 24б, 25-31, 36-38, 38а, 39

ул. Энгельса 12-16, 14а, 20-26, 21-39, 33-33а, 47-49

ул. Донская 1-1а, 2-6, 3-11, 8

ул. Адмиральская 13-19, 14-16

ул. Яблоневая аллея 10-12, 11-15, 20

с 11:00 до 16:00:

пр-кт Мира 195-205, 204, 207, 207а

ул. Химическая 2-4, 1-3, 15-19, 21-25, 26б-д 23а, 23б

ул. Штурвальная 1-5, 6-16, 20-22

ул. Тимирязева 1-21, 6-14

ул. Сосновый бор 1-9, 2-4, 11-13

ул. Боцманская 1-7, 2, 9

ул. Таймырская 7, 7а, 13-17

ул. Б. Окружная 1-я 26, 32

ул. Цирковая 1-29, 2-32

ул. Серж. Мишина 32-46, 29-45

ул. Колесная 1-11, 2-22, 17-27

ул. Цирковая 1-29, 2-32

ул. Жуковского 9б, 11, 14-22, 17

ул. Тихоненко 17, 21а-д, 23

с 13:30 до 18:00:

ул. Лескова 5-11, 13-17, 24, 30- 36, 42-44

ул. Грибоедова 2, 3, 10, 11, 12-14

ул. Некрасова 8, 9-11, 15, 19, 23

пер. Грибоедова 1, 4-6, 7

ул. Ленинградская 23-25, 23а, 26-30, 31-33, 32-34, 35

ул. Озерная 27-31, 30

ул. Бахчисарайская 20-22

ул. Горького 199-201

ул. Зеленая 19-23, 45 (школа № 38), 23а, 70

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 08:30 до 18:00 часов по адресам:

ул. О. Кошевого 3

с 09:00 до 18:00:

ул. Орудийная 1а, 1в, 13-25, 16-48, 30 (д/сад № 11), 50-66

ул. Шахматная 2, 2а, 2б, 2в, 4а. 4б, 4в

ул. Старокаменная 3-5

ул. Васнецова 1-9, 2, 8-10

ул. Аэропортная 12

ул. Марш. Баграмяна 36

с 09:00 до 17:00:

ул. Рассветная 1 (частный сад), 2, 5-7, 6, 10

ул. Живописная 1-5, 2-4, 8, 9, 10-18

ул. Гончарная 1, 2-6, 5, 5а, 9, 10

с 10:00 до 15:00

ул. Гайдара 173-179