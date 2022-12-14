В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 14 декабря нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде в среду, 14 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. Марш. Баграмяна 2, 6-12
ул. Красноярская 2-4
наб. Петра Великого 1
пр-кт Московский 50
ул. Марш. Баграмяна 2, 6-12
ул. Марш. Баграмяна 34 (школа-лицей № 35)
пр-кт Московский 12-14, 12а, 24
ул. Ген. Буткова 10-16
ул. О. Кошевого 1-3
ул. Машиностроительная 176-188
ул. Судостроительная 116-120, 116а, 163а
ул. Батальная 95-115, 120а, 120-140
ул. Дарвина10
ул. Великолукская 8-22
ул. Киевская 50а, 50б, 50г, 50-56
ул. Тихорецкая 16-18, 37, 39-41а
ул. Школьная 1-1а, 1б, 2 (школа № 46), 3-5
ул. Алданская 20а, 20-22, 22а, 24-26, 28а, 34-38
ул. Тихоокеанская 5, 60
ул. Берестяная 10а-г, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 14, 18-22, 25, 28а, 32, 34а
ул. Тихоокеанская 44
ул. Челюскинская 28
ул. Благодатная 1, 1а, 1б, 7а, 8, 12, 15, 16, 17, 22
ул. Изумрудная 2-4, 3, 8, 10а, 13, 14, 15, 21, 25-27
ул. Лазурная 1-3, 4-12, 6а, 8-18, 13-15, 21, 25-29
ул. Тихоокеанская 4, 40-42
пер. Тихооеанский 5, 5а, 5б, 6-12, 6а, 7-12
ул. Челюскинская 41-47
ул. Алтайская 1-я 29, 29а
ул. Нахимова 6-12, 9 (д/сад № 74), 13-17, 14, 21, 20-24
пер. Нахимова 1, 2, 10
ул. Закавказская 19 (д/сад № 74)
ул. Лесопарковая 6-24, 24а, 24б, 25-31, 36-38, 38а, 39
ул. Энгельса 12-16, 14а, 20-26, 21-39, 33-33а, 47-49
ул. Донская 1-1а, 2-6, 3-11, 8
ул. Адмиральская 13-19, 14-16
ул. Яблоневая аллея 10-12, 11-15, 20
с 11:00 до 16:00:
пр-кт Мира 195-205, 204, 207, 207а
ул. Химическая 2-4, 1-3, 15-19, 21-25, 26б-д 23а, 23б
ул. Штурвальная 1-5, 6-16, 20-22
ул. Тимирязева 1-21, 6-14
ул. Сосновый бор 1-9, 2-4, 11-13
ул. Боцманская 1-7, 2, 9
ул. Таймырская 7, 7а, 13-17
ул. Б. Окружная 1-я 26, 32
ул. Цирковая 1-29, 2-32
ул. Серж. Мишина 32-46, 29-45
ул. Колесная 1-11, 2-22, 17-27
ул. Цирковая 1-29, 2-32
ул. Жуковского 9б, 11, 14-22, 17
ул. Тихоненко 17, 21а-д, 23
с 13:30 до 18:00:
ул. Лескова 5-11, 13-17, 24, 30- 36, 42-44
ул. Грибоедова 2, 3, 10, 11, 12-14
ул. Некрасова 8, 9-11, 15, 19, 23
пер. Грибоедова 1, 4-6, 7
ул. Ленинградская 23-25, 23а, 26-30, 31-33, 32-34, 35
ул. Озерная 27-31, 30
ул. Бахчисарайская 20-22
ул. Горького 199-201
ул. Зеленая 19-23, 45 (школа № 38), 23а, 70
Отключение холодного водоснабжение запланировано с 08:30 до 18:00 часов по адресам:
ул. О. Кошевого 3
с 09:00 до 18:00:
ул. Орудийная 1а, 1в, 13-25, 16-48, 30 (д/сад № 11), 50-66
ул. Шахматная 2, 2а, 2б, 2в, 4а. 4б, 4в
ул. Старокаменная 3-5
ул. Васнецова 1-9, 2, 8-10
ул. Аэропортная 12
ул. Марш. Баграмяна 36
с 09:00 до 17:00:
ул. Рассветная 1 (частный сад), 2, 5-7, 6, 10
ул. Живописная 1-5, 2-4, 8, 9, 10-18
ул. Гончарная 1, 2-6, 5, 5а, 9, 10
с 10:00 до 15:00
ул. Гайдара 173-179