В Гвардейске мать четверых детей отправили в колонию за неуплату алиментов

. Фото: Служба судебных приставов

Жительница Гвардейска лишилась свободы за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Лишенная родительских прав мать четверых детей вела асоциальный образ жизни, не участвовала в содержании детей и накопила задолженность по алиментам более 2 млн рублей.

Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности, однако она уклонилась от отбытия наказания. Поэтому судебные приставы передали материалы дела в суд. За неуплату средств на содержание детей женщину на два месяца лишили свободы.

Если в колонии-поселении должница получит доход, то часть его будет удержана в пользу несовершеннолетних детей.