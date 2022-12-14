В Калининграде во время снегопада рухнуло 23 дерева, из-за чего были повреждены два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

Только 12 декабря с городских улиц было вывезено 80 тонн снега, всего за день в Калининграде выпало 11 мм осадков.

Улицы очищали от снега 556 дворников и 58 единиц техники МУП «Чистота».

«Для понимания проблемы: наличие техники и персонала у Чистоты составляет примерно половину от нормативного, плюс что-то в ремонте, да люди тоже могут заболеть», - отметили в городской администрации.