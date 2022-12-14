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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:22

В Немане полиция прекратила уголовное дело на водителя за ДТП с двумя пострадавшими

Выяснилось, что аварию спровоцировала пассажирка.
Виктор Сергеев

В октябре 2021 года на автодороге «Советск-Гусев» «Фольксваген» врезался в придорожное дерево. В результате ДТП водитель, а также 59-летняя и 62-летняя пассажирки получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

На водителя завели уголовное дело, однако в ходе расследования выяснилось, что в тот день 59-летняя пассажирка, находившаяся на сидении за водителем, испугалась громкого хлопка, приняв его за звук лопнувшего колеса. Женщина схватилась за плечо водителя и резко его дернула, из-за чего автомобиль поменял траекторию движения и столкнулся с придорожным деревом.

После этого в отношении пассажирки возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».