В Немане полиция прекратила уголовное дело на водителя за ДТП с двумя пострадавшими

В октябре 2021 года на автодороге «Советск-Гусев» «Фольксваген» врезался в придорожное дерево. В результате ДТП водитель, а также 59-летняя и 62-летняя пассажирки получили телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

На водителя завели уголовное дело, однако в ходе расследования выяснилось, что в тот день 59-летняя пассажирка, находившаяся на сидении за водителем, испугалась громкого хлопка, приняв его за звук лопнувшего колеса. Женщина схватилась за плечо водителя и резко его дернула, из-за чего автомобиль поменял траекторию движения и столкнулся с придорожным деревом.

После этого в отношении пассажирки возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».