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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 8:42

Жертва снегопада: В поселке под Нестеровом женщину задавило насмерть обрушившимся навесом

Трагедия произошла из-за скопившегося на крыше снега
Виктор Сергеев
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Вечером во вторник, 13 декабря, во дворе дома в поселке Илюшино было обнаружено тело 55-летней хозяйки жилища. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, обрушение навеса, под которым хранились дрова и хозяйственный инвентарь, произошло из-за скопившегося на крыше снега. Самостоятельно выбраться из-под завала женщина не смогла и погибла.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.