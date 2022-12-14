Жертва снегопада: В поселке под Нестеровом женщину задавило насмерть обрушившимся навесом

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Вечером во вторник, 13 декабря, во дворе дома в поселке Илюшино было обнаружено тело 55-летней хозяйки жилища. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, обрушение навеса, под которым хранились дрова и хозяйственный инвентарь, произошло из-за скопившегося на крыше снега. Самостоятельно выбраться из-под завала женщина не смогла и погибла.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.