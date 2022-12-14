Калининградские паралимпийцы получили денежные сертификаты

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде наградили денежными сертификатами троих спортсменов, добившихся выдающихся результатов в 2022 году в Международных комплексных соревнованиях «Игры Паралимпийцев. Мы вместе. Спорт», а также их наставников. Церемония награждения прошла 13 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, Александра Ручкина победила в секторе для прыжков в длину, улетев в лучшей попытке на отметку 5 метров 55 сантиметров. Она опередила ближайшую соперницу на 41 сантиметр.

Андрей Королев завоевал два третьих места: в секторе для прыжков в длину он улетел в лучшей попытке на 6 метров и 4 сантиметра, а в секторе для прыжков в высоту преодолел планку на отметке 170 сантиметров.

Антон Горбунов завоевал серебро. Он толкнул ядро на 11 метров 80 сантиметров, меньше метра уступив чемпиону из Ставропольского края.

«Уже более 15 лет на территории региона существует спортивно-адаптивная школа. Но именно в последние пять лет достижения калининградских спортсменов-паралимпийцев стали максимально заметны, – сказал губернатор Антон Алиханов. – Не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте вдохновлять молодых ребят, которые имеют какие-то ограничения и сомнения в том, могут ли они чего-то достичь в спорте. Вы доказываете, что нет ничего невозможного, если верить в себя и работать с надежным тренером».