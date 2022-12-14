Ветеранам становления Калининградской области повысили ежемесячную выплату

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Ветеранам становления Калининградской области повысили размер ежемесячной выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

с 1 января 2023 года мера соцподдержки увеличится почти в 5 раз – до 1 971 рубля. Таким образом, ее значение будет совпадать с размером ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов.

Напомним, к ветеранам становления Калининградской области относятся граждане, прибывшие в регион с апреля 1945 года по декабрь 1952 года. При этом учитывается их общий трудовой стаж и ряд других факторов.