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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:40

Присяжные признали жителя Гусева виновным в избиении до смерти знакомого

В ближайшее время Гусевский районный суд постановит приговор
Виктор Сергеев

В Гусеве присяжные вынесли обвинительный вердикт местному жителю и признали его виновным в избиении до смерти человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, летом 2021 года пьяный 59-летний мужчина жестоко избил 63-летнего сторожа предприятия. От полученных повреждений мужчина умер на месте преступления.

Ни на стадии предварительного следствия, ни в суде, фигурант вину в совершении преступления не признал.

После обсуждения вердикта Гусевский районный суд постановит приговор.